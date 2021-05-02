«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Монпелье»
Во Франции состоялся матч 35-го тура лиги 1, в котором «Сент-Этьен» в гостях победил «Монпелье» со счетом 2:1.
«Монпелье» набрал в 35 матчах 47 очков и с этим показателем занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен», в активе которого 42 очка после 35 туров, находится на 12-й позиции.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
«Монпелье» — «Сент-Этьен» — 1:2 (1:1)
Голы: Делор, 6 (1:0). Амума, 16 (1:1). Дебюши, 50 (1:2).
«Монпелье»: Омлин, Конгре, Козза, Видаль (Беншама, 75), Ле Таллек, Ристич, Молле, Шотар (Долли, 64), Делор, Лаборд (Шкулетич, 86), Вахи (Мавидиди, 63).
«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Габриэл Силва, Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат, Камара, Амума (Аушиш, 75), Хазри (Юссуф, 89), Буанга (Аби, 89), Норден (Монне-Паке, 72).
Предупреждения: Габриэл Силва, 47. Беншама, 80. Долли, 90+1.
Судья: Абед (Франция).
2 мая. Монпелье. Стадион «Моссон».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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