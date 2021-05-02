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«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Монпелье»

20:04
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Во Франции состоялся матч 35-го тура лиги 1, в котором «Сент-Этьен» в гостях победил «Монпелье» со счетом 2:1.

«Монпелье» набрал в 35 матчах 47 очков и с этим показателем занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен», в активе которого 42 очка после 35 туров, находится на 12-й позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

«Монпелье» — «Сент-Этьен» — 1:2 (1:1)

Голы: Делор, 6 (1:0). Амума, 16 (1:1). Дебюши, 50 (1:2).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Козза, Видаль (Беншама, 75), Ле Таллек, Ристич, Молле, Шотар (Долли, 64), Делор, Лаборд (Шкулетич, 86), Вахи (Мавидиди, 63).

«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Габриэл Силва, Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат, Камара, Амума (Аушиш, 75), Хазри (Юссуф, 89), Буанга (Аби, 89), Норден (Монне-Паке, 72).

Предупреждения: Габриэл Силва, 47. Беншама, 80. Долли, 90+1.

Судья: Абед (Франция).

2 мая. Монпелье. Стадион «Моссон».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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