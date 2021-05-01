«Лилль» обыграл «Ниццу» и вернул лидерство в чемпионате Франции
«Лилль» одержал победу над «Ниццей» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции. Голами отметились Бурак Йылмаз и Зеки Челик.
Победа позволила «Лиллю» (76 очков в 35 матчах) подняться на первое место в таблице, опередив «ПСЖ» (75). «Ницца» (46) — на 9-м месте.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
«Лилль» — «Ницца» — 2:0 (1:0)
Голы: Бурак Йылмаз, 13 (1:0). Зеки Челик, 56 (2:0).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Сумаре (Шека, 76), Давид (Брадарич, 88), Бурак Йылмаз (Юсуф Языджи, 71), Бамба, Араужу (Иконе, 75).
«Ницца»: Бенитес, Камара (Нсоки, 71), Лотомба, Аталь (Пельмар, 70), Тодибо, Салиба, Шнейдерлен, Будауи, Рони Лопеш (Данилюк, 52), Дольберг, Клод-Морис.
Предупреждения: Зеки Челик, 21. Клод-Морис, 27. Лотомба, 34. Шека, 88.
Удаление: Лотомба, 48.
Судья: Делерю (Франция).
1 мая. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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