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«Лилль» обыграл «Ниццу» и вернул лидерство в чемпионате Франции

1 мая 2021, 23:51
«Лилль» обыграл «Ниццу». Фото ФК «Лилль»
«Лилль» обыграл «Ниццу». Фото ФК «Лилль»
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«Лилль» одержал победу над «Ниццей» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции. Голами отметились Бурак Йылмаз и Зеки Челик.

Победа позволила «Лиллю» (76 очков в 35 матчах) подняться на первое место в таблице, опередив «ПСЖ» (75). «Ницца» (46) — на 9-м месте.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

«Лилль» — «Ницца» — 2:0 (1:0)

Голы: Бурак Йылмаз, 13 (1:0). Зеки Челик, 56 (2:0).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Сумаре (Шека, 76), Давид (Брадарич, 88), Бурак Йылмаз (Юсуф Языджи, 71), Бамба, Араужу (Иконе, 75).

«Ницца»: Бенитес, Камара (Нсоки, 71), Лотомба, Аталь (Пельмар, 70), Тодибо, Салиба, Шнейдерлен, Будауи, Рони Лопеш (Данилюк, 52), Дольберг, Клод-Морис.

Предупреждения: Зеки Челик, 21. Клод-Морис, 27. Лотомба, 34. Шека, 88.

Удаление: Лотомба, 48.

Судья: Делерю (Франция).

1 мая. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Лилль — Ницца

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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