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Почеттино пока не обращался с официальной просьбой отпустить его из «ПСЖ»

15:58
Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино летом хочет окинуть клуб и перейти на работу в «Манчестер Юнайтед». Однако пока аргентинский специалист не обращался к руководству парижского клуба с просьбой отпустить его, сообщает RMC Sports.

49-летний специалист недоволен своим положением в парижском клубе. По данным источника, Почеттино устал управлять раздевалкой, где доминируют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Кроме того, тренер до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».

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Иван Шитик все материалы автора

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