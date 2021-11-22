Почеттино пока не обращался с официальной просьбой отпустить его из «ПСЖ»
15:58
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино летом хочет окинуть клуб и перейти на работу в «Манчестер Юнайтед». Однако пока аргентинский специалист не обращался к руководству парижского клуба с просьбой отпустить его, сообщает RMC Sports.
49-летний специалист недоволен своим положением в парижском клубе. По данным источника, Почеттино устал управлять раздевалкой, где доминируют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
Кроме того, тренер до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял «Тоттенхэм».
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