Дидье Дешам рассказал, как относится к свисту в адрес игрока сборной Франции Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о свисте болельщиков «Марселя» в адрес нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Если один или два игрока его освистают, это будет много, он игрок сборной Франциию. С того момента, как болельщики приходят посмотреть на игру трехцветных, они должны болеть за них», — цитирует Дешама Get French Football News.

В марте сборная Франции сыграет со сборными Кот-д'Ивуара и ЮАР в товарищеских матчах. Первая игра пройдет в Марселе.