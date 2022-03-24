Моуринью хочет вернуть Паредеса в «Рому»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может вернуться в «Рому». По информации Calciomercato, на трансфере настаивает главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью.

Сообщается, что генерального директора римского клуба Тьягу Пинту видели в Париже. Не уточняется, встречался ли он с агентом 27-летнего аргентинца, который сейчас тоже находится в столице Франции.

Паредес играл за «Рому» в течение двух сезонов. Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года. В сезоне-2021/22 в составе парижан аргентинец сыграл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.