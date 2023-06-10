Диалло утвержден на пост президента Федерации футбола Франции

Исполняющий обязанности президента Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло утвержден в своей должности до 2024 года, сообщает RMC.

Сообщается, что на заседании генеральной ассамблеи FFF в субботу Диалло получил 91,26% голосов.

Прошлый глава Федерации Ноэль Ле Гре был отстранен в начале 2023 года.

Ле Гре занимал свой пост с июня 2011 года. Его полномочия должны были закончиться в 2024 году. С 2005 по 2011 год чиновник занимал пост вице-президента FFF.