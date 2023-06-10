Эррера — о Месси: «Он всегда старался быть лучшим, серьезно ко всему относился»

Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера высказался о своем бывшем одноклубнике по «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Когда мы были партнерами по команде, он превзошел мои ожидания. Я восхищался им как футболистом. Но как партнером по команде и как человеком я восхищаюсь им еще больше. Это ложь, что у него был конфликт с Мбаппе. Я не понимаю, почему СМИ, восхваляя одного, должны убивать другого. Месси — прирожденный победитель, он никогда не воспринимал тренировки как бесполезное занятие. Он всегда старался быть лучшим, серьезно ко всему относился. Без этого нельзя выиграть семь «Золотых мячей», — приводит слова Эрреры TyC Sports.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».