Ди Мария заявил, что хочет завершить европейскую карьеру в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил о желании завершить европейскую карьеру в парижском клубе.
— Я хочу завершить карьеру в Европе здесь, в Париже, но все зависит не только от меня, — приводит Goal.com слова Ди Марии. — Я доволен своей нынешней формой. Я чувствую, что в «ПСЖ» все чувствуют привязанность ко мне, поэтому стараюсь играть на пределе возможностей.
Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В сезоне-2020/21 на счету 32-летнего аргентинца 4 гола и 3 результативных передачи в 8 матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.