Ди Мария: «Даже с Месси не всегда получается выигрывать 5:0»
21:29
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о результативности нападающего Лионеля Месси.
«Думаю, в последнем матче против «Брюгге» мы показали, что хорошо справляемся. Вокруг Льва всегда царят большие ожидания. Но даже с ним не всегда получается выигрывать со счетом 5:0.
Он уже адаптировался к команде и к Парижу. Переход был для него большой переменой, он привыкает к новому стилю игры», — цитирует Ди Марию Mundo Deportivo.
В этом сезоне 34-летний аргентинец провел 9 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.
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