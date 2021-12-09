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Ди Мария: «Даже с Месси не всегда получается выигрывать 5:0»

21:29
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о результативности нападающего Лионеля Месси.

«Думаю, в последнем матче против «Брюгге» мы показали, что хорошо справляемся. Вокруг Льва всегда царят большие ожидания. Но даже с ним не всегда получается выигрывать со счетом 5:0.

Он уже адаптировался к команде и к Парижу. Переход был для него большой переменой, он привыкает к новому стилю игры», — цитирует Ди Марию Mundo Deportivo.

В этом сезоне 34-летний аргентинец провел 9 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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