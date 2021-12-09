Защитник «ПСЖ» Рамос пропустил тренировку
21:04
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустил тренировку команды в четверг, 9 декабря, сообщает Culture PSG.
По данным источника, футболист неожиданно сообщил о том, что он будет присутствовать на игре. Ожидалось, что он примет участие в подготовке к матчу с «Монако» в 18-м туре лиги 1.
С момента, как Рамос перешел в «ПСЖ», он провел всего один матч в составе парижан. Последние матчи он пропустил из-за мышечного переутомления.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю