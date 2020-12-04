Делор заразился коронавирусом перед игрой с «ПСЖ»: «Я так скучал по Паредесу»

Нападающий «Монпелье» Анди Делор не сыграет против «ПСЖ» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Алжирец сдал положительный тест на коронавирус, поэтому сейчас на карантине.

«С понедельника у меня симптомы. Большая усталость. Положительный результат теста на Covid-19 второй раз спустя 3 месяца, поэтому я пропущу игру с «ПСЖ». Вдобавок ко всему, я очень скучал по Паредесу. Берегите себя», — написал Делор в Twitter.

Depuis lundi, j'ai des sympt?mes ?

Grosse grosse fatigue ?

Test? positif ? la #Covid 19 une deuxi?me fois en 3 mois.

Je suis donc forfait pour #MHSCPSG, Paredes me manquait tellement en plus.

Prenez soin de vous ??? ? — Andy Delort (@AndyDelort9) December 3, 2020

Напомним, в прошлом сезоне у игрока «Монпелье» и экс-полузащитника «Зенита», который сейчас выступает за «ПСЖ», произошел конфликт на поле. После игры Делор обвинил аргентинского хавбека в том, что тот играл грязно.