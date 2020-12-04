Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Делор заразился коронавирусом перед игрой с «ПСЖ»: «Я так скучал по Паредесу»

02:36
Теги:

Нападающий «Монпелье» Анди Делор не сыграет против «ПСЖ» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Алжирец сдал положительный тест на коронавирус, поэтому сейчас на карантине.

«С понедельника у меня симптомы. Большая усталость. Положительный результат теста на Covid-19 второй раз спустя 3 месяца, поэтому я пропущу игру с «ПСЖ». Вдобавок ко всему, я очень скучал по Паредесу. Берегите себя», — написал Делор в Twitter.

Напомним, в прошлом сезоне у игрока «Монпелье» и экс-полузащитника «Зенита», который сейчас выступает за «ПСЖ», произошел конфликт на поле. После игры Делор обвинил аргентинского хавбека в том, что тот играл грязно.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир