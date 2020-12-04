Делор заразился коронавирусом перед игрой с «ПСЖ»: «Я так скучал по Паредесу»
02:36
Нападающий «Монпелье» Анди Делор не сыграет против «ПСЖ» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Алжирец сдал положительный тест на коронавирус, поэтому сейчас на карантине.
«С понедельника у меня симптомы. Большая усталость. Положительный результат теста на Covid-19 второй раз спустя 3 месяца, поэтому я пропущу игру с «ПСЖ». Вдобавок ко всему, я очень скучал по Паредесу. Берегите себя», — написал Делор в Twitter.
Напомним, в прошлом сезоне у игрока «Монпелье» и экс-полузащитника «Зенита», который сейчас выступает за «ПСЖ», произошел конфликт на поле. После игры Делор обвинил аргентинского хавбека в том, что тот играл грязно.
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