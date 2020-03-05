Энди Делор: «Паредес вел себя, будто он телохранитель Неймара»

Нападающий «Монпелье» Энди Делор поделился мнением об игре полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

— Худшее — это Паредес, он невероятный, — приводит слова Делорта RMC. — И все же, он не Неймар и не Мбаппе... Я так говорил еще в тот раз, когда мы играли дома против них. Мы в основном доминировали весь матч. В какой-то момент Паредес и Неймар остановились в радиусе метра и начали перепасовываться, пытаясь нас подколоть. Я немного повздорил с Неймаром, а затем подошел Паредес и вел себя, будто он его телохранитель.

Он оскорблял всех, когда подошел. Я не понимаю этого парня. Вот почему я спросил, кто, черт возьми, он такой. Он отличный игрок, но он не Неймар и не Мбаппе.