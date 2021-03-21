Де Шильо заявил, что хочет остаться в «Лионе»
Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо заявил о желании продолжить карьеру в «Лионе», где он выступает на правах аренды в нынешнем сезоне.
«Я хочу остаться здесь, но это уже зависит не от меня. Посмотрим, как сложится в конце сезона. Летом я мог оказаться в «ПСЖ», но сделка в последний момент сорвалась. Теперь я в «Лионе», и я счастлив в этой команде», — приводит Football Italia слова Де Шильо.
В сезоне-2020/21 Де Шильо провел 23 матча за «Лион», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168040/de-sciglio-wants-lyon-stay
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