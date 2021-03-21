Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Де Шильо заявил, что хочет остаться в «Лионе»

12:48
Теги:

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо заявил о желании продолжить карьеру в «Лионе», где он выступает на правах аренды в нынешнем сезоне.

«Я хочу остаться здесь, но это уже зависит не от меня. Посмотрим, как сложится в конце сезона. Летом я мог оказаться в «ПСЖ», но сделка в последний момент сорвалась. Теперь я в «Лионе», и я счастлив в этой команде», — приводит Football Italia слова Де Шильо.

В сезоне-2020/21 Де Шильо провел 23 матча за «Лион», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168040/de-sciglio-wants-lyon-stay

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...