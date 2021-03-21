Де Шильо заявил, что хочет остаться в «Лионе»

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо заявил о желании продолжить карьеру в «Лионе», где он выступает на правах аренды в нынешнем сезоне.

«Я хочу остаться здесь, но это уже зависит не от меня. Посмотрим, как сложится в конце сезона. Летом я мог оказаться в «ПСЖ», но сделка в последний момент сорвалась. Теперь я в «Лионе», и я счастлив в этой команде», — приводит Football Italia слова Де Шильо.

В сезоне-2020/21 Де Шильо провел 23 матча за «Лион», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.