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«Коррупция, грязные деньги, современное рабство. Добро пожаловать к катарцам!» Фаны «Лиона» вывесили баннер перед матчем с «ПСЖ»

10:50
Баннер болельщиков «Лиона». Фото Twitter
Баннер болельщиков «Лиона». Фото Twitter
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Болельщики «Лиона» 20 марта на своей странице в «Фейсбуке» опубликовали фото баннера в центре города.

«Коррупция, грязные деньги, современное рабство. Добро пожаловать к катарцам!», — идет речь в заявлении фанатов.

Вероятно, речь идет о массовой гибели рабочих во время стройки объектов накануне ЧМ-2022 в Катаре. Ранее британские клубы призвали бойкотировать турнир из-за нарушений техники безопасности.

Матч 30-го тура лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» начнется в воскресенье, 21 марта. Начало — в 23.00 (мск). На данный момент команды набрали по 60 очков и отстают от лидера «Лилля» на три очка.

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