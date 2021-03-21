«Коррупция, грязные деньги, современное рабство. Добро пожаловать к катарцам!» Фаны «Лиона» вывесили баннер перед матчем с «ПСЖ»
Болельщики «Лиона» 20 марта на своей странице в «Фейсбуке» опубликовали фото баннера в центре города.
«Коррупция, грязные деньги, современное рабство. Добро пожаловать к катарцам!», — идет речь в заявлении фанатов.
Вероятно, речь идет о массовой гибели рабочих во время стройки объектов накануне ЧМ-2022 в Катаре. Ранее британские клубы призвали бойкотировать турнир из-за нарушений техники безопасности.
Матч 30-го тура лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» начнется в воскресенье, 21 марта. Начало — в 23.00 (мск). На данный момент команды набрали по 60 очков и отстают от лидера «Лилля» на три очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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