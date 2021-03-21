Паредес рассказал, почему отказался от перехода в «Интер»
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, что в зимнее трансферное окно отказался перейти в «Интер».
«Хорошо себя чувствую в «ПСЖ». Это меня и заставило остаться. Мои товарищи по команде уверены, что я влияю на клуб. Игроки меня попросили остаться в «ПСЖ». Это и укрепило мое решение», — цитирует Паредеса T?l?foot.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести Кристиана Эриксена из «Интера», а в обмен отправить Паредеса. Аргентинец выступает за парижан с января 2019 года, куда перешел из «Зенита».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю