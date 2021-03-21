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Паредес рассказал, почему отказался от перехода в «Интер»

14:38
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, что в зимнее трансферное окно отказался перейти в «Интер».

«Хорошо себя чувствую в «ПСЖ». Это меня и заставило остаться. Мои товарищи по команде уверены, что я влияю на клуб. Игроки меня попросили остаться в «ПСЖ». Это и укрепило мое решение», — цитирует Паредеса T?l?foot.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести Кристиана Эриксена из «Интера», а в обмен отправить Паредеса. Аргентинец выступает за парижан с января 2019 года, куда перешел из «Зенита».

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