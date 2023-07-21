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Сегодня, 06:27

Мартен перешел в «Брест»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Жонас Мартен стал игроком «Бреста». Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 33-летним французом.

На этой неделе футболист стал свободным агентом после расторжения соглашения с «Лиллем».

В прошлом сезоне Мартен сыграл в 13 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник также выступал за «Ренн», «Страсбур», «Бетис», «Монпелье» и «Амьен».

Футбол
ФК Брест
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