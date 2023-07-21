Мартен перешел в «Брест»
Полузащитник Жонас Мартен стал игроком «Бреста». Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 33-летним французом.
На этой неделе футболист стал свободным агентом после расторжения соглашения с «Лиллем».
В прошлом сезоне Мартен сыграл в 13 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее полузащитник также выступал за «Ренн», «Страсбур», «Бетис», «Монпелье» и «Амьен».
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|Страсбур
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16
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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