Мартен перешел в «Брест»

Полузащитник Жонас Мартен стал игроком «Бреста». Клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 33-летним французом.

На этой неделе футболист стал свободным агентом после расторжения соглашения с «Лиллем».

В прошлом сезоне Мартен сыграл в 13 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник также выступал за «Ренн», «Страсбур», «Бетис», «Монпелье» и «Амьен».