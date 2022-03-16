Серхио Рамос хотел бы вернуться в Испанию. Защитник мечтает снова играть за «Севилью»

Защитник Серхио Рамос хочет покинуть «ПСЖ» предстоящим летом, сообщает Fishajes. О своем желании он уже сообщил руководству парижского клуба.

35-летний испанец не собирается завершать карьеру и хочет продолжить ее на родине. Приоритетный для него вариант — возвращение в «Севилью», где он начинал свою карьеру.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.