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Сегодня, 18:28

Серхио Рамос хотел бы вернуться в Испанию. Защитник мечтает снова играть за «Севилью»

Серхио Рамос хочет вернуться в «Севилью» из «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото AFP

Защитник Серхио Рамос хочет покинуть «ПСЖ» предстоящим летом, сообщает Fishajes. О своем желании он уже сообщил руководству парижского клуба.

35-летний испанец не собирается завершать карьеру и хочет продолжить ее на родине. Приоритетный для него вариант — возвращение в «Севилью», где он начинал свою карьеру.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
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 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
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Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

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Ницца

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