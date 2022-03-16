Серхио Рамос хотел бы вернуться в Испанию. Защитник мечтает снова играть за «Севилью»
Защитник Серхио Рамос хочет покинуть «ПСЖ» предстоящим летом, сообщает Fishajes. О своем желании он уже сообщил руководству парижского клуба.
35-летний испанец не собирается завершать карьеру и хочет продолжить ее на родине. Приоритетный для него вариант — возвращение в «Севилью», где он начинал свою карьеру.
Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|
2
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
3
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|
4
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|
5
|Страсбур
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|
6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|
7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|
8
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|
9
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|
10
|Ланс
|28
|11
|8
|9
|42-38
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|
12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|
13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|
14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|
15
|Труа
|28
|7
|7
|14
|26-41
|28
|
16
|Клермон Фут
|28
|7
|7
|14
|27-48
|28
|
17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|
18
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|
19
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|
20
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|- : -
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|24
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4