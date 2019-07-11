Дани Алвес может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает Globo Esporte, представители английского клуба уже контактировали с его представителями перед началом победного для Бразилии Кубка Америки.

Бразилец стал лучшим игроком Кубка Америки, а также самым титулованным футболистом в мире. В составе сборной Бразилии он ранее выиграл Кубок Америки в 2007 году и два Кубка конфедераций. В активе игрока – 5 трофеев с "Севильей", 23 – с "Барселоной", 2 – с "Ювентусом" и 6 – с "ПСЖ".

В прошлом сезоне бразилец провел за "ПСЖ" 34 матча, в которых забил 3 гола.