«Ницца» на выезде обыграла «Марсель»
«Ницца» в матче 22-го тура чемпионата Франции обыграла «Марсель» со счетом 3:1.
На голы Софиана Диопа, Гаэтана Лаборде и Билала Брахими хозяева ответили точным ударом Руслана Малиновского, который забил первый гол после перехода во французский клуб.
После этого матча «Ницца» с 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Марсель» с 46 очками — на второй строчке.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|
2
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
4
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
8
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
9
|Ницца
|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|
10
|Клермон Фут
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|
11
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|22
|5
|3
|14
|18-39
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
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36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|19:00
|
ПСЖ – Тулуза
|2 : 1
|4.02
|21:00
|
Труа – Лион
|1 : 3
|4.02
|23:00
|
Ренн – Лилль
|1 : 3
|5.02
|15:00
|
Клермон Фут – Монако
|0 : 2
|5.02
|17:00
|
Аяччо – Нант
|0 : 2
|5.02
|17:00
|
Осер – Реймс
|0 : 0
|5.02
|17:00
|
Лорьян – Анже
|0 : 0
|5.02
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|2 : 0
|5.02
|19:05
|
Брест – Ланс
|1 : 1
|5.02
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2
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