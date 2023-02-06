Маркиньюс продлит контракт с «ПСЖ» до 2027 года

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс продлит контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, новое соглашение с 28-летним бразильцем будет рассчитано до лета 2027 года.

Маркиньюс выступает за «ПСЖ» с 2013 года и является капитаном команды. В текущем сезоне он провел 29 матчей, в которых забил два гола.