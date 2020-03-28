Чемпионат Франции может возобновиться в конце мая

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ рассказал, что приостановленный из-за коронавируса чемпионат может возобновиться в конце мая.

— Мы не сможем завершить сезон в июне, — цитирует функционера L'Equipe. — Это невозможно, нужно уже признать это. Мы не сможем играть каждые два-три дня. Мы будем играть до конца июля, если это возможно. Даты имеют мало значения. Если возобновим сезон в конце мая или начале июня, то закончим примерно 20 июля, и это уже будет неплохо. Но футбол сейчас не на первом месте.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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