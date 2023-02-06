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Чанов считает, что Головин подойдет под стиль бундеслиги

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о возможном переходе российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Головину надо самому решать переходить в дортмундскую «Боруссию» или нет. Немецкий чемпионат предпочтительнее французского. Если Александр хочет попробовать свои силы в Германии, то почему бы и не перейти. «Боруссия» — статусная команда», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он отметил, что Головин подходит под стиль бундеслиги.

«Да, конечно. Он не боится борьбы, техники хватает. Сам играл в Германии на закате карьеры и знаю, что там превалирует желание бороться, надо быстро мыслить на поле и должно быть хорошее физическое состояние. У Головина всего этого достаточно», — добавил специалист.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-golovin-podojdet-pod-stil-bundesligi/
Александр Головин
Вячеслав Чанов
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
0
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 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
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 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
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 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
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 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
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 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
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 Брест 22 4 8 10 24-35 20
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 Труа 22 4 7 11 33-48 19
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 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
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 Осер 22 3 5 14 18-46 14
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 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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 - : -
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Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
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Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
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 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
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ПСЖ

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