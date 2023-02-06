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Сегодня, 12:57

Алдонин назвал возможный переход в «Боруссию» хорошим вызовом для Головина

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны Дортмундской «Боруссии».

«Это хороший вызов для него. В «Монако» Головин провел уже достаточно большой отрезок времени. И в принципе «Боруссия» очень хороший вариант продолжения карьеры для него. Новый опыт, новая страна и очень хорошая команда», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Александр Головин
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
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 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
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 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
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Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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