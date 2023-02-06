Колыванов: «Головин уже давно готов к повышению в классе и переходу в другую лигу. Надо идти и пробовать»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«У Головина сейчас самое оптимальное время для прогресса. Его возраст позволяет быть на пике формы, чтобы раскрыться и играть. Он молодец, что показывает хорошую игру — отдает и забивает, я очень рад, что он прогрессирует.

Да, им интересуется «Боруссия» из Дортмунда, и я думаю, что уровень чемпионата Германии выше, чем во Франции. Он уже давно готов к повышению в классе и переходу в другую лигу, все-таки он уже пять лет в «Монако», уже, наверное, сам там устал. Другое дело, хочет ли он переехать? Но места там очень красивые! Александр должен потихоньку выходить на другой уровень. Не надо боятся, надо идти и пробовать», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.