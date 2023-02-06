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Сегодня, 15:48

Колыванов: «Головин уже давно готов к повышению в классе и переходу в другую лигу. Надо идти и пробовать»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«У Головина сейчас самое оптимальное время для прогресса. Его возраст позволяет быть на пике формы, чтобы раскрыться и играть. Он молодец, что показывает хорошую игру — отдает и забивает, я очень рад, что он прогрессирует.

Да, им интересуется «Боруссия» из Дортмунда, и я думаю, что уровень чемпионата Германии выше, чем во Франции. Он уже давно готов к повышению в классе и переходу в другую лигу, все-таки он уже пять лет в «Монако», уже, наверное, сам там устал. Другое дело, хочет ли он переехать? Но места там очень красивые! Александр должен потихоньку выходить на другой уровень. Не надо боятся, надо идти и пробовать», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-golovin-uzhe-davno-gotov-k-perekhodu-v-druguyu-ligu-dolzhen-potikhonku-vykhodit-na-drugoi-uroven-225687/
Александр Головин
Игорь Колыванов
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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И В Н П +/- О
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 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Самюэль Жиго

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