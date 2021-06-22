Бывший владелец «Лилля» близок к покупке «Бордо»

Владелец «Лилля» Жерар Лопес договорился о покупке «Бордо». Однако эту сделку должна утвердить Федерация футбола Франции и лига 1, сообщает L'Equipe.

Еще при покупке «Догов» в 2017 году люксембургский бизнесмен взял два кредита в JP Morgan и инвестиционном фонде Elliott на общую сумму 225 миллионов евро для выплаты накопившихся у клуба долгов. К декабрю 2020-го он отдал 102 млн и возможностей вернуть остальные у него не было из-за финансового кризиса.

Чтобы Elliott не отбирал «Лилль» в судебном порядке, Лопес пошел на мировую и добровольно передал принадлежащие ему акции клуба компании Kalisto Sporting SARL. Ее владельцем значится голландец Маартен Петтерман, советник фонда Elliott.