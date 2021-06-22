Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Рамос сообщил своим бывшим одноклубникам, что перейдет в «ПСЖ»

22 июня 2021, 23:53
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
Теги:

Экс-защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос сообщил некоторым своим бывшим одноклубникам, что продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.

17 июня Рамос провел прощальную пресс-конференцию в «Реале». В конце июня он станет свободным агентом. В составе мадридской команды он провел 671 матч, в которых забил 101 гол и сделал 40 результативных передач.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года.

По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020: результаты матчей 22 июня
Что известно о крупном пожаре на заводе в подмосковном Тучкове
Какие цифры принесут удачу разным знакам зодиака
Лукашенко отказался помогать «очумелым» странам бороться с мигрантами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд