Рамос сообщил своим бывшим одноклубникам, что перейдет в «ПСЖ»

Экс-защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос сообщил некоторым своим бывшим одноклубникам, что продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.

17 июня Рамос провел прощальную пресс-конференцию в «Реале». В конце июня он станет свободным агентом. В составе мадридской команды он провел 671 матч, в которых забил 101 гол и сделал 40 результативных передач.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года.

По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон.