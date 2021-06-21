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«ПСЖ» готов начать активные переговоры по трансферу Варана

18:42
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«ПСЖ» готов начать активные переговоры, чтобы защитник «Реала» Рафаэль Варан в этом сезоне оказался основным игроком команды из Парижа, информирует Marca.

«ПСЖ» воспользуется тем, что мадридский «Реал» так и не договорился с французом о продлении трудового соглашения, которое действует до лета 2022 года. Варана не устраивает предложенная «Реалом» зарплата.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино лично заинтересован в 28-летнем футболисте.

В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

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Иван Шитик все материалы автора
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