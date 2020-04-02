Бывший тренер «ПСЖ» Луис Фернандес вылечился от коронавируса

Бывший тренер «ПСЖ» Луис Фернандес рассказал, что вылечился от коронавируса. 60-летний специалист также добавил, что не знает, где мог заразиться.

— Чувствовал небольшую усталость, — цитирует Le Parisien Фернандеса. — У меня были такие симптомы, как потеря вкуса и запаха, но не было кашля или лихорадки. Сейчас чувствую себя все лучше и лучше. Я даже ходил на рыбалку.

Где я мог заразиться? Да, я ходил к «Парк де Пренс» в день матча с «Боруссией», чтобы поддержать свою команду. Не мог этого не сделать. Но я не был в толпе, так как опоздал немного. На той же неделе я также посетил ресторан, после чего стало известно, что там было несколько случаев коронавируса. Это лишь вопрос удачи. Было много мест, которые я посещал до изоляции, и каждый раз был риск. Хотя и был осторожен, но я не мог не встречать людей. На самом деле не знаю, откуда у меня вирус.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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