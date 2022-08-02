Почеттино: «Ливерпуль» и «Ман Сити» дают тренеру шанс. В «ПСЖ» нужно сразу побеждать»
Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил проект парижского клуба с клубами из английской премьер-лиги (АПЛ).
7 июля «ПСЖ» объявил об увольнении 50-летнего аргентинца.
«В «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» верят в долгосрочный проект и дают тренеру шанс, — приводит слова Почеттино Infobae. — Мы с «ПСЖ» выиграли лигу 1 с отрывом в 15 очков, но вылетели из Лиги чемпионов от «Реала» и, естественно, понимали, что будут проблемы. «Манчестер Сити» вылетает от «Реала», пропускает три мяча за пять минут, но на следующей неделе покупает Холанна, дает тренеру возможность заново изобретать, искать решения и выигрывать АПЛ».
Тренер отметил, что всегда пытается сравнивать проекты клубов.
«Проекты бывают разные. В «Манчестер Сити» доверяют тренеру семь лет, а в «ПСЖ» нужно сразу побеждать и выигрывать Лигу чемпионов, а не чемпионат страны. Это другое, и я принимаю это. Это не критика. Когда мы пришли в «ПСЖ», мы знали, что должны попытаться выиграть Лигу чемпионов, если хотим продолжить этот проект», — сказал он.
5 июля парижский клуб подписал контракт на два года с 55-летним французским тренером Кристофом Гальтье.
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|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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|0-0
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
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|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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|21:45
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Марсель – Реймс
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