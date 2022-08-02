Почеттино: «Был фол Бензема на Доннарумме. Если бы ВАР посмотрел эпизод, то сейчас мы бы говорили о вылете «Реала»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. По мнению 50-летнего аргентинца, «Реал» мог вылететь из турнира от парижан при определенных обстоятельствах.

В прошедшем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала, но проиграл в ответной встрече — 1:3.

«Было много разговоров о последних тридцати минутах игры с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», а сейчас в «ПСЖ» обсуждают возможность привлечения психолога, — приводит слова Почеттино Infobae. — Хорхе Вальдано недавно сказал, что эти тридцать минут были не футболом, а чем-то на другом уровне, ближе к психологическому, к страху сцены«.

Тренер отметил, что в футболе случаются обстоятельства, которые нельзя контролировать.

«Я считаю, что был фол Бензема на Доннарумме. Если бы ВАР посмотрел эпизод, то сейчас мы бы говорили о вылете «Реала» от «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Но это был триггер, который дал «Реалу» уверенность, энергию. Логично, что мы где-то ошиблись, но это футбол, и не надо выходить за рамки футбольного анализа», — сказал он.

7 июля парижский клуб объявил об увольнении Почеттино.