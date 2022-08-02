Почеттино: «Был фол Бензема на Доннарумме. Если бы ВАР посмотрел эпизод, то сейчас мы бы говорили о вылете «Реала»
Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. По мнению 50-летнего аргентинца, «Реал» мог вылететь из турнира от парижан при определенных обстоятельствах.
В прошедшем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала, но проиграл в ответной встрече — 1:3.
«Было много разговоров о последних тридцати минутах игры с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», а сейчас в «ПСЖ» обсуждают возможность привлечения психолога, — приводит слова Почеттино Infobae. — Хорхе Вальдано недавно сказал, что эти тридцать минут были не футболом, а чем-то на другом уровне, ближе к психологическому, к страху сцены«.
Тренер отметил, что в футболе случаются обстоятельства, которые нельзя контролировать.
«Я считаю, что был фол Бензема на Доннарумме. Если бы ВАР посмотрел эпизод, то сейчас мы бы говорили о вылете «Реала» от «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Но это был триггер, который дал «Реалу» уверенность, энергию. Логично, что мы где-то ошиблись, но это футбол, и не надо выходить за рамки футбольного анализа», — сказал он.
7 июля парижский клуб объявил об увольнении Почеттино.
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|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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Анже – Нант
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
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|21:45
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Марсель – Реймс
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