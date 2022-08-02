Почеттино оценил время работы в «ПСЖ»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино оценил время работы на посту главного тренера «ПСЖ».

«Думаю, это было очень позитивно. Со спортивной точки зрения мы выиграли Кубок Франции, Суперкубок Франции и чемпионат за 1,5 года. Но ясно, что проект «ПСЖ» — выиграть ЛЧ. Для меня Месси — лучший в мире и не сомневаюсь в этом. После этого становится ясно, что Мбаппе — кандидат», — цитирует infobae Почеттино.

Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года, под руководством 50-летнего аргентинца команда выиграла чемпионат Франции, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.