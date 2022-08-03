Почеттино: «ПСЖ» убедил Мбаппе остаться, имея для этого все ресурсы. Он — один из лучших футболистов в мире»
Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в парижском клубе. По его мнению, 23-летний француз является одним из лучших футболистов в мире.
«Я думаю, что «ПСЖ» убедил Мбаппе остаться, имея для этого все ресурсы, — приводит слова Почеттино Infobae. — Он — один из лучших футболистов в мире. Но в то же время я не думаю, что Килиан — тот, кто разработал новый проект, согласно которому мне нужно было уйти. Те, кто правит, — в данном случае президент, — это и есть те люди, которые могли бы решить, что самым удачным вариантом было бы создать новый проект в клубе».
7 июля «ПСЖ» объявил об увольнении 50-летнего аргентинца.
В прошедшем сезоне Мбаппе забил 38 мячей и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|ПСЖ
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
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|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
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|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
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