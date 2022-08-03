Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в парижском клубе. По его мнению, 23-летний француз является одним из лучших футболистов в мире.

«Я думаю, что «ПСЖ» убедил Мбаппе остаться, имея для этого все ресурсы, — приводит слова Почеттино Infobae. — Он — один из лучших футболистов в мире. Но в то же время я не думаю, что Килиан — тот, кто разработал новый проект, согласно которому мне нужно было уйти. Те, кто правит, — в данном случае президент, — это и есть те люди, которые могли бы решить, что самым удачным вариантом было бы создать новый проект в клубе».

7 июля «ПСЖ» объявил об увольнении 50-летнего аргентинца.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 38 мячей и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.