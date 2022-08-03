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Сегодня, 06:48

«ПСЖ» запишет рэп-альбом в честь 10-го чемпионства во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Пари Сен-Жермен» в сотрудничестве со звукозаписывающим лейблом Rec118 выпустит рэп-альбом под названием «Ici C'est Paris».

Таким образом парижский клуб хочет отпраздновать победу в чемпионате Франции в сезоне-2021/22. Она стала для клуба 10-й в истории.

Парижане сравнялись по количеству чемпионств в лиге 1 с «Сент-Этьеном», который 10 раз выигрывал чемпионат страны.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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