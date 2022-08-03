«ПСЖ» запишет рэп-альбом в честь 10-го чемпионства во Франции

«Пари Сен-Жермен» в сотрудничестве со звукозаписывающим лейблом Rec118 выпустит рэп-альбом под названием «Ici C'est Paris».

Таким образом парижский клуб хочет отпраздновать победу в чемпионате Франции в сезоне-2021/22. Она стала для клуба 10-й в истории.

?LE PSG & REC 118 annoncent une compilation rap !



«ICI C'EST PARIS «



Avec :

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??Hornet La Frappe

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? bient?t ! pic.twitter.com/sucbfN9bly — RAPLUME (@raplume) August 2, 2022

Парижане сравнялись по количеству чемпионств в лиге 1 с «Сент-Этьеном», который 10 раз выигрывал чемпионат страны.