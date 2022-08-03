«Болонья» и «Марсель» претендуют на защитника «Генка» Лукуми, которым интересовался «Зенит»

«Болонья» и «Марсель» претендуют на защитника «Генка» Джона Лукуми, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы ведут борьбу между собой за 24-летнего колумбийца, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро.

В июле сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

В сезоне-2022/23 Лукуми принял участие в 2 матчах «Генка» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.