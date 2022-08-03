«Болонья» и «Марсель» претендуют на защитника «Генка» Лукуми, которым интересовался «Зенит»
«Болонья» и «Марсель» претендуют на защитника «Генка» Джона Лукуми, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клубы ведут борьбу между собой за 24-летнего колумбийца, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро.
В июле сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита».
В сезоне-2022/23 Лукуми принял участие в 2 матчах «Генка» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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|Монако
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|0
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|0
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|0-0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
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15
|Труа
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0-0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
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19
|Аяччо
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|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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Марсель – Реймс
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