Le Parisien: Зидан отказался возглавить «ПСЖ»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации издания, стороны провели переговоры, но специалист ответил решительным отказом. Сообщается, что парижане предлагали щедрые условия французу.

Зидан находится без работы уже на протяжении двух лет. Последнее клуб специалиста — «Реал».

Он возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).