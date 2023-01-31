Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:00

Бышовец — об объятьях Головина с Малиновским: «Это проявление уважения к спортивным принципам»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об объятиях украинского игрока «Марселя» Руслана Малиновского и российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Странно, что поступок Малиновского вызывал недовольство на родине. Поздравить соперника и поблагодарить его за хорошую игру — абсолютно нормально. Это входит в кодекс чести спортсмена. То же и в других видах. Возьмите даже бокс или ММА. Там окровавленные бойцы, которые минуту назад наносили друг другу увечья, и то жмут друг другу руки. Теннисисты тоже встречаются у сетки, хотя один из них потерпел болезненное поражение. Иное поведение сложно себе представить. Это проявление уважения к спортивным принципам», — приводит RT слова специалиста.

Во время матча 20-го тура лиги 1 «Марселя» с «Монако» (1:1) Малиновский обнял Головина в качестве жеста приветствия. После встречи многие журналисты назвали этот поступок странным. Малиновский отказался комментировать свои объятия с россиянином.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104228-byshovec-povedenie-malinovskiy-golovin
Александр Головин
Анатолий Бышовец
Руслан Малиновский
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов — об объятьях Малиновского и Головина после матча: «Красавчики»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
12
 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.02 21:00
Анже – Аяччо
 - : -
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
1.02 21:00
Нант – Марсель
 - : -
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 - : -
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 - : -
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
1.02 23:00
Лион – Брест
 - : -
1.02 23:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 17 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости