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Сегодня, 11:20

Билялетдинов сравнил объятья Малиновского и Головина с фото Магучих и Ласицкене на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на извинения украинского игрока «Марселя» Руслана Малиновского за объятия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным во время матча 20-го тура лиги 1.

«Малиновскому просто некуда было деваться. Ему требовалось как-то сгладить ситуацию. Мы все помним, как жесткой обструкции подверглась прыгунья в высоту Ярослава Магучих за совместную фотографию с Марией Ласицкене на Олимпийских играх. Но первая реакция — самая искренняя. То есть Руслан действительно хотел обнять Александра Головина и сделал это от души. Но потом ему необходимо было объясниться, все-таки человеку еще возвращаться в сборную страны. Можно только посочувствовать, что спортсменам с Украины и из России навязывают больше политические отношения, нежели спортивные», — цитирует Билялетдинова RT.

Малиновский был одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука, с которым украинец вместе играл в «Аталанте».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104202-bilyaletdinov-obyatiya-malinovskiy-golovin
Александр Головин
Динияр Билялетдинов
Руслан Малиновский
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
12
 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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1.02 21:00
Анже – Аяччо
 - : -
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
1.02 21:00
Нант – Марсель
 - : -
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 - : -
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 - : -
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
1.02 23:00
Лион – Брест
 - : -
1.02 23:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 17 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 14 1 2
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