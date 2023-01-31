Билялетдинов сравнил объятья Малиновского и Головина с фото Магучих и Ласицкене на Олимпийских играх

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на извинения украинского игрока «Марселя» Руслана Малиновского за объятия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным во время матча 20-го тура лиги 1.

«Малиновскому просто некуда было деваться. Ему требовалось как-то сгладить ситуацию. Мы все помним, как жесткой обструкции подверглась прыгунья в высоту Ярослава Магучих за совместную фотографию с Марией Ласицкене на Олимпийских играх. Но первая реакция — самая искренняя. То есть Руслан действительно хотел обнять Александра Головина и сделал это от души. Но потом ему необходимо было объясниться, все-таки человеку еще возвращаться в сборную страны. Можно только посочувствовать, что спортсменам с Украины и из России навязывают больше политические отношения, нежели спортивные», — цитирует Билялетдинова RT.

Малиновский был одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука, с которым украинец вместе играл в «Аталанте».