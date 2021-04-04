«Бордо» проиграл «Страсбуру», чуть не отыгравшись со счетом 0:3
«Бордо» играл со «Страсбуром» на своем поле в матче 31-го тура чемпионата Франции. Гости победили со счетом 3:2.
Причем все пять мячей были забиты в первом тайме. «Бордо» проигрывал со счетом 0:3, сумел дважды поразить ворота соперника, но у команды не получилось сравнять счет.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
«Бордо» — «Страсбур» — 2:3 (2:3)
Голы: Коне, 6 (0:1). Диалло, 21 (0:2). Айорк, 30 — с пенальти (0:3). Байс, 36 (1:3). Хван Ый Джо, 45+2 — с пенальти (2:3).
«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Мексер (Башич, 68), Бен Арфа, Сери (Пундже, 67), Адли, Де Превиль (Мара, 79), Хван Ый Джо (Траоре, 79), Уден (Зеркан, 67).
«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Гильбер (Кароль, 78), Каси, Томассон (Сиби, 90+3), Льенар (Шахири, 79), Аолу, И.Сиссоко, Диалло (Сахи, 90+3), Айорк (Беллегард, 85).
Предупреждения: Мексер, 29. Гильбер, 57.
Судья: Бризар (Франция).
4 апреля. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
«Реймс» — «Ренн» — 2:2 (0:0)
Голы: Диа, 60 (1:0). Гирасси, 75 — с пенальти (1:1). Конан, 81 (2:1). Гирасси, 83 (2:2).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Конан, Шавалерен, Кафаро (Сирхейс, 83), Кассама, Мунетси, Думбья (Зенели, 71), Диа, Мбюкю (Лопи, 88).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер (Мауасса, 71), Н`Зонзи, Буриго (Дель Кастильо, 71), Камавинга (Гренье, 88), Гирасси, Тэ, Террье.
Предупреждения: Буриго, 39. Шавалерен, 39. Террье, 67. Фас, 74. Н`Зонзи, 76. Райкович, 84.
Удаление: Кассама, 85.
Судья: Абед (Франция).
4 апреля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Нант» — «Ницца» — 1:2 (1:2)
Голы: Дольберг, 11 — с пенальти (0:1). Дольберг, 29 (0:2). Туре, 32 (1:2).
«Нант»: Лафон, Коршья, Паллуа, Траоре, Жиротто, Туре (Кулибали, 68), Блас, Чиривелья (Перейра де Са, 84), Луза, Саймон, Коло Муани (Бамба, 84).
«Ницца»: Бенитес, Камара, Тодибо, Салиба, Данилюк (Лотомба, 61), Ле Мелу, Тюрам-Юльен, Дольберг, Клод-Морис, Маолида (Рони Лопеш, 62), Гуири (Ндой, 84).
Предупреждения: Паллуа, 43. Маолида, 61. Бенитес, 72.
Судья: Фраппар (Франция).
4 апреля. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
«Лорьян» — «Брест» — 1:0 (1:0)
Гол: Абержель, 45.
«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Лемуан (Монкондюи, 77), Чалоба, Висса (Буагар, 90), Лорьенте (Ле Фе, 77), Моффи (Амель, 87).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 81), Перро, Дюверн (Ле Дуарон, 67), Брассье, Филиппото (Кардона, 58), Белькебла, Жан Лукас (Фадига, 82), Мунье (Шарбоннье, 82), Онора.
Предупреждения: Абержель, 20. Мунье, 52. Монкондюи, 78. Брассье, 85. Амель, 88.
Удаление: Белькебла, 90+4.
Судья: Дешепи (Франция).
4 апреля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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