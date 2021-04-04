Лизаразю: «У Неймара нет дисциплины. Он не уважает ни соперников, ни партнеров»
Бывший защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю прокомментировал удаление нападающего «ПСЖ» Неймара в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (0:1).
«Как только дела идут не в его пользу, как только команда начинает обороняться — Неймар не поддерживает это и раздражается. Он вернулся после двух месяцев восстановления от травмы, через три дня матч Лиги чемпионов. Нужно быть спокойным, но у Неймара этого нет совершенно. Он не уважает ни соперников, ни партнеров, у него нет дисциплины», — цитирует Лизаразю Sports.fr.
Неймар получил вторую желтую карточку на 90-й минуте встречи с «Лиллем» за толчок соперника, который пытался ввести мяч из аута. Это вторая красная карточка 29-летнего бразильца в текущем сезоне лиги 1.
Неймара в нынешнем сезоне провел 20 игр за парижан и забил 13 голов
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