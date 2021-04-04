Людовик Жюли: «Неймар не прилагает усилий, чтобы стать еще лучше»

Бывший нападающий «ПСЖ» Людовик Жюли в интервью Telefoot сравнил нападающего парижан Неймара с бразильцем Роналдиньо.

«Я сравню Роналдиньо и Неймара с точки зрения их карьер. У них есть все, но они не прилагают всех усилий, чтобы стать еще лучше, — цитирует Goal.com Жюли. — Контракт Неймара? Это важная новость для нас, для его партнеров по команде и для болельщиков. Он демонстрирует свою любовь и преданность клубу, это очень важно».

29-летний Неймар в текущем сезоне провел 20 матчей за «ПСЖ», забил 13 мячей и сделал 6 голевых передачах.