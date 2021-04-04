Людовик Жюли: «Неймар не прилагает усилий, чтобы стать еще лучше»
Бывший нападающий «ПСЖ» Людовик Жюли в интервью Telefoot сравнил нападающего парижан Неймара с бразильцем Роналдиньо.
«Я сравню Роналдиньо и Неймара с точки зрения их карьер. У них есть все, но они не прилагают всех усилий, чтобы стать еще лучше, — цитирует Goal.com Жюли. — Контракт Неймара? Это важная новость для нас, для его партнеров по команде и для болельщиков. Он демонстрирует свою любовь и преданность клубу, это очень важно».
29-летний Неймар в текущем сезоне провел 20 матчей за «ПСЖ», забил 13 мячей и сделал 6 голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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