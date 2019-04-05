"Бордо" подписал главного скаута "Лестера"

"Бордо" объявил о назначении на пост спортивного директора Эдуардо Масиа. Руководство надеется, что испанец поможет команде вернуться на ведущие роли во Франции и поможет в привлечении игроков высокого уровня в академию.

Ранее 44-летний специалист работал главным скаутом в "Лестере", а также в "Ливерпуле", "Фиорентине" и "Бетисе".