"Бордо" подписал главного скаута "Лестера"

"Бордо" объявил о назначении на пост спортивного директора Эдуардо Масиа. Руководство надеется, что испанец поможет команде вернуться на ведущие роли во Франции и поможет в привлечении игроков высокого уровня в академию.
Ранее 44-летний специалист работал главным скаутом в "Лестере", а также в "Ливерпуле", "Фиорентине" и "Бетисе".
[COMMUNIQUE DE PRESSE]– FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 4 апреля 2019 г.
Le Club est heureux d'annoncer l'arrivée d'Eduardo #Macia en tant que Directeur du Football
Bienvenue Eduardo !
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