«Бордо» победил «Нант», прервав серию поражений
21:07
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Бордо» на выезде обыграл «Нант» со счетом 1:0. Эта победа позволила «Бордо» прервать серию из поражений в четырех турах кряду.
Чемпионат Франции. Лига 1
21-й тур
«Нант» — «Бордо» — 0:1 (0:0)
Гол: Бриан, 86.
«Нант»: Лафон, Аппиа, Траоре, Крхин, Абед (Бамба, 88), Туре, Блас, Жиротто, Луза, Саймон, Эмон (Басила, 56).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Бенито, Кватенг (Мексер, 46), Паблу, Отавиу (Тшуамени, 63), Башич, Бриан, Де Превиль (Адли, 76), Хван Ый Джо, Уден.
Предупреждения: Жиротто, 17. Де Превиль, 26. Абед, 31. Отавиу, 60.
Удаление: Жиротто, 54.
Судья: Абед (Франция).
26 января. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...