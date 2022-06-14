«Бордо» перевели в третий дивизион Франции из-за финансовых проблем

Французский футбольный финансовый орган DNCG после встречи с владельцем «Бордо» Жераром Лопесом принял решение перевели клуб в третий дивизион Франции, сообщает Maxifoot.

По информации источника, контролирующий орган изучил финансовую ситуацию в «Бордо».

Подробности, стоящие за данным решением, не разглашаются. При этом клуб может подать апелляцию в течение недели.

По итогам прошедшего сезона «жирондинцы» заняли последнее, 20-е место в чемпионате Франции, и вылетели во второй дивизион.