«Марсель» может подписать нападающего «Интера»

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Corriere dello Sport.

На подписании 27-летнего аргентинца настаивает главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который знаком с форвардом по совместной работе в «Севилье».

«Интер» не будет удерживать Корреа, так как руководители миланского клуба остались не очень довольны игрой аргентинца в прошлом сезоне.

Отметим, что в этом сезоне Корреа выступает за «Интер» на правах аренды. С лета он станет полноценным игроком миланцев.

В прошедшем сезоне форвард провел в итальянской лиге 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.