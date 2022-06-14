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Сегодня, 19:03

«Марсель» может подписать нападающего «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Corriere dello Sport.

На подписании 27-летнего аргентинца настаивает главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который знаком с форвардом по совместной работе в «Севилье».

«Интер» не будет удерживать Корреа, так как руководители миланского клуба остались не очень довольны игрой аргентинца в прошлом сезоне.

Отметим, что в этом сезоне Корреа выступает за «Интер» на правах аренды. С лета он станет полноценным игроком миланцев.

В прошедшем сезоне форвард провел в итальянской лиге 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

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2.10
Хоакин Корреа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Марсель
Хорхе Сампаоли
0
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
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4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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