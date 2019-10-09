Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан является фаворитом в борьбе за вакантную должность в «Лионе», сообщает L'Equipe. Кроме того, в шорт-листе французского клуба фигурируют экс-тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли и бывший тренер «Марселя» Руди Гарсия.

Ранее портал ESPN сообщил о том, что «Лион» готов возглавить Арсен Венгер.

Прежний тренер «ткачей» Силвинью был уволен с поста главного тренера «Лиона» после поражения от «Сент-Этьена» (0:1) в 9-м туре чемпионата Франции. «Лион» с 9 очками занимает 14-е место.