Бенжамен Леконт: "Если придет предложение от "Барселоны", придется задуматься"

Голкипер "Монпелье" и сборной Франции Бенжамен Леконт признался, что готов рассмотреть предложение "Барселоны". Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы проявляют интерес к французу.

– Я не знаю, является ли информация об интересе "Барселоной" правдивой, – цитирует RMC Леконта. – "Барселона" является одним из лучших клубов в мире, и если возможность перейти в него появится, то это заставит меня задуматься.

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