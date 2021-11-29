«Бавария» и «Барселона» интересуются 22-летним полузащитником «Марселя» Камара

«Бавария» и «Барселона» проявляют интересен к полузащитнику «Марселя» Бубакару Камара, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «Марсель» отклонил четыре предложения по 22-летнему французу, пытаясь договориться о продлении контракта, который рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что «Бавария» и «Барселона» хотят воспользоваться заминкой в переговорах и бесплатно подписать полузащитника во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Камара забил один мяв в 15 матчах.