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«Бавария» и «Барселона» интересуются 22-летним полузащитником «Марселя» Камара

08:27
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«Бавария» и «Барселона» проявляют интересен к полузащитнику «Марселя» Бубакару Камара, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «Марсель» отклонил четыре предложения по 22-летнему французу, пытаясь договориться о продлении контракта, который рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что «Бавария» и «Барселона» хотят воспользоваться заминкой в переговорах и бесплатно подписать полузащитника во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Камара забил один мяв в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/a9108553325134653802-om-boubacar-kamara-sur-les-tablettes-du-bayern-munich-et-du-fc-barcelone

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Карен Саркисян все материалы автора

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