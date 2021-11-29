«Бавария» и «Барселона» интересуются 22-летним полузащитником «Марселя» Камара
08:27
«Бавария» и «Барселона» проявляют интересен к полузащитнику «Марселя» Бубакару Камара, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, «Марсель» отклонил четыре предложения по 22-летнему французу, пытаясь договориться о продлении контракта, который рассчитан до конца нынешнего сезона.
Отмечается, что «Бавария» и «Барселона» хотят воспользоваться заминкой в переговорах и бесплатно подписать полузащитника во время летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Камара забил один мяв в 15 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a9108553325134653802-om-boubacar-kamara-sur-les-tablettes-du-bayern-munich-et-du-fc-barcelone
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