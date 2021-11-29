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Неймар может выбыть до конца года из-за травмы голеностопа

Неймар может пропустить 6 недель из-за травмы голеностопа
06:54
Неймар. Фото Сайт "ПСЖ"
Неймар. Фото Сайт &quot;ПСЖ&quot;
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Нападающий «ПСЖ» Неймар прошел первичный медицинский осмотр после матча лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1), сообщает RMC.

По данным источника, 29-летний бразилец может пропустить до шести недель. Более точный срок и характер травмы станет известен после полного осмотра.

Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников. Игроку несколько минут оказывали помощь, и в итоге его унесли с поля на носилках. Стадион форвард покидал на костылях.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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