Неймар может выбыть до конца года из-за травмы голеностопа
Неймар может пропустить 6 недель из-за травмы голеностопа
06:54
Нападающий «ПСЖ» Неймар прошел первичный медицинский осмотр после матча лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1), сообщает RMC.
По данным источника, 29-летний бразилец может пропустить до шести недель. Более точный срок и характер травмы станет известен после полного осмотра.
Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников. Игроку несколько минут оказывали помощь, и в итоге его унесли с поля на носилках. Стадион форвард покидал на костылях.
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