Неймар может выбыть до конца года из-за травмы голеностопа

Нападающий «ПСЖ» Неймар прошел первичный медицинский осмотр после матча лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1), сообщает RMC.

По данным источника, 29-летний бразилец может пропустить до шести недель. Более точный срок и характер травмы станет известен после полного осмотра.

Неймар был травмирован в концовке второго тайма. Бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника соперников. Игроку несколько минут оказывали помощь, и в итоге его унесли с поля на носилках. Стадион форвард покидал на костылях.