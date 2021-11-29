Рамос считает Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал шансы нападающего команды Лионеля Месси в седьмой раз выиграть «Золотой мяч».

«Лионель — очень важный игрок в составе «ПСЖ». Он уникальный футболист. Когда в команде такой игрок — это привилегия. Считаю, что Лео — фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Я всегда буду защищать партнеров по команде. И я желаю ему удачи», — приводит слова Рамоса Football Espana.

Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже. Начало — в 22:30 по московскому времени.

Помимо Месси в список вошли еще 29 футболистов, отличившихся за 2021 год. Среди претендентов есть Роберт Левандовски («Бавария»), Жоржиньо («Челси»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и другие.

На данный момент у 34-летнего Месси шесть «Золотых мячей».