Баркола гордится переходом из «Лиона» в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Брэдли Баркола прокомментировал свой переход в парижский клуб из «Лиона».

«Я очень рад! Это гордость — присоединиться к такому замечательному клубу. Это клуб с большими амбициями, который играет в топ-соревнованиях, и я хочу отдать все свои силы ради него», — цитирует пресс-служба клуба Баркола.

20-летний француз подписал контракт с парижским клубом до 2028 года. Он будет играть под номером 29.